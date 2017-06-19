Дрозд: судейское решение в бою Ковалёв — Уорд ставит под сомнение смысл бокса

Российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд прокомментировал поражение своего соотечественника Сергея Ковалёва в бою с чемпионом мира IBF/WBA/WBO Андре Уордом, состоявшемся 17 июня в Лас-Вегасе.



«Что можно сказать по прошедшему бою Ковалёв — Уорд… У Сергея, конечно же, не всё получалось, и сейчас у него самого много к себе вопросов, я в этом уверен. Но в целом бой был ровным, конкурентным, и российский боксёр на момент остановки был точнее и результативнее, что и подтверждает статистика ударов.



Сейчас все говорят о том, правильно ли поступил рефери, когда остановил бой. На мой взгляд, это ужасное судейское решение, когда бой останавливают после трёх подряд ударов ниже пояса. Причем последний из этих ударов плотно и точно приземлился прямо в пах. Оправданий тут никаких не может быть. Что это? Банальная ошибка рефери? Что-то более неприятное и корыстное с его стороны? Не мне судить, но так бои не останавливают, это ставит под сомнение смысл боксёрского соперничества в ринге и сам принцип нашего вида спорта»,- написал Дрозд на своей странице в «Фейсбуке».