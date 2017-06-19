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Босс атлетической комиссии Невады встал на защиту рефери боя Ковалёв — Уорд

19 июня 2017, понедельник. 15:33. Бокс/ММА

Директор атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт вступился за рефери Тони Уикса, на которого обрушилась критика за остановку боя между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым и присуждение досрочной победы американцу. Уикс зафиксировал победу Уорда после нанесённого американцем по сопернику удара ниже пояса.

«Я думаю, что Тони проделал отличную работу. Я посмотрел запись боя этим утром. Я уделил внимание тем ударам, которые, предположительно, пришлись ниже пояса. И я даже поговорил с Томом Хаузхером с канала HBO, который прислал мне видео, сказав, что один из ударов был слишком низким. Но это было очень трудно определить, потому что рука Ковалёва находилась на уровне талии, что мешало рефери рассмотреть, куда именно пришёлся удар. Было похоже, что удар был нанесён на уровне пояса», — цитирует Беннетта USA Today.

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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