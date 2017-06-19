Кириллов: понятно, что Ковалёв слабее Уорда

Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов заявил, что Сергей Ковалёв слабее Андре Уорда и ему незачем претендовать на третий бой с ним.

«Остановка была немного преждевременной и неожиданной, но была основана на пропущенном Сергеем ударе, он вёл себя пассивно. Да и так всё в принципе закономерно было. Сергей и по очкам проигрывал. Исход закономерный, что прогнозируемо, и тут не в решении судьи дело. В противном случае была бы победа по очкам Уорда.

Сергей пытался действовать теми же методами, что и в первом бою. И эта попытка снова не получилась. Зачем третий бой? Всё будет то же самое. По очкам он точно Уорда не переиграет, физухой он пытался его сломать, но не сломал. Второго боя достаточно для того, чтобы понять, что он слабее Уорда. Я думаю, что ему хватит. Он наелся. Всё доказал. И надо уступить дорогу молодым", — цитирует Кириллова «Р-Спорт».