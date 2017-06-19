Лёффлер: Кличко не принял решения, шансы на уход или реванш с Джошуа — 50 на 50

Промоутер Том Лёффлер сообщил, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко по-прежнему не решил, использовать ли опцию на реванш с чемпионом WBA/IBF Энтони Джошуа.

«Владимир ещё не принял решения. У него был такой отрезок в супертяжёлом весе, что, если он завершит карьеру сейчас, лучшего ухода и быть не может. А последний бой был шикарным.

Я думаю, что шансы 50 на 50. Каждый раз, когда я обсуждаю это с ним, он почти рвётся напополам. Естественно, мы поддержим любое его решение. Если он решится на реванш, то этого будут ждать фанаты", — цитирует Лёффлера Boxing Scene.