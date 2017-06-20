Цинтрон: мне бы хотелось попасть в ММА

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Кермит Цинтрон признался, что хотел бы попробовать свои силы в ММА. До того как заняться любительским боксом, Цинтрон увлекался борьбой.



«Мне бы хотелось попасть в смешанные единоборства. Я строил свою карьеру в боксе, но я бы перешёл в ММА, если бы такая возможность представилась. Я не знал никого в этом виде спорта, поэтому никогда не пытался ничего предпринять. Думаю, я никогда не смотрел на этот спорт так, как следовало. Полагаю, я бы отлично бы там смотрелся», — цитирует Цинтрона BoxingScene.