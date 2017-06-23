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Бой Лебедев — Флэнаган перенесён на 9 июля

23 июня 2017, пятница. 14:09. Бокс/ММА

Боксёрский турнир, запланированный на 10 июля в Екатеринбурге, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира WBA в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым и Марком Флэнаганом, перенесён на 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing Promotions, являющейся организатором турнира.

«Большое международное бойцовское шоу, организованное промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, которое должно было состояться в Екатеринбурге 10 июля, перенесено на 9 июля», — сообщается на официальной странице RCC Boxing Promotions в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Денис Лебедев
Новости. Бокс/ММА
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