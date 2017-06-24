Альварес: с Головкиным нужно быть осторожным, потому что он хорош во всём

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что в грядущем бою с Геннадием Головкиным вероятность нокаута крайне высока, и потому он намерен боксировать осторожно.

«Я должен быть осторожен, когда столкнусь с ним, потому что он хорош во всём. Есть большая вероятность того, что бой завершится нокаутом, так как мы оба хорошие панчеры. Я мексиканец, и его тренирует мексиканец, так что фанаты ждут яркого зрелища.

С Головкиным мне нужно боксировать очень умно и избегать его ударов, потому что он очень мощный боксёр», — приводит слова Альвареса BoxingScene.