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Адамек, Гловацки и Мастернак одержали победы на вечере бокса в Гданьске

25 июня 2017, воскресенье. 09:15. Бокс/ММА

В Гданьске прошёл большой вечер бокса, участие в котором приняли два экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе – Томаш Адамек и Кшиштоф Гловацки, а также экс-претендент на мировой титул Матеуш Мастернак.

Адамек (51-5, 30 КО) проводил бой в рамках супертяжёлого веса против Соломона Хомоно (24-4-2, 21 КО), одержав над ним победу единогласным решением судей.

Кшиштоф Гловацки (27-1, 17 КО) появился в ринге впервые после утраты чемпионского пояса в бою с Александром Усиком, и досрочно справился с небитым до того турком – Хизни Алтынкаёй (29-1, 17 КО).

В главном поединке вечера Матеуш Мастернак (39-4, 26 КО) единогласным решением судей победил Исмаила Силлаха (25-4, 19 КО). Отметим, что во время встречи оба боксёра побывали в нокдауне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Исмаил Силлах Томаш Адамек
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