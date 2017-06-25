Емельяненко: хотел бы реванш с Митрионом

Российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко после поражения нокаутом от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 заявил, что был бы не против провести реванш с американцем.

«Я бы хотел провести реванш с Митрионом, потому что движение было обоюдным и просто Мэтт немного раньше восстановился.

Что касается сегодняшнего поражения, то в тренировочном процессе я выложился по полной, так что если бы у меня была возможность, я ничего бы не поменял при подготовке к бою. Я бы готовился под руководством того же тренера и с теми же спарринг-партнёрами», — заявил Фёдор Емельяненко на пресс-конференции после турнира.