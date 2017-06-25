Емельяненко — о бое с Сонненом: мы в разных весовых категориях

Российский боец MMA Фёдор Емельяненко исключил возможность проведения встречи с Чейлом Сонненом. Отметим, что последний бросил вызов Емельяненко после своей победы над Вандерлеем Силвой на турнире Bellator 180.

«Я вынудил Тито Ортиса сдаться за одну минуту, я победил Вандерлея Силву и теперь, Фёдор, я иду за тобой. Мне нужна всего-то одна попытка», — заявил Соннен в интервью после боя.

В свою очередь Емельяненко на пресс-конференции после турнира, отвечая на вопрос о возможности организации такой встречи, сказал следующее: «Мы в разных весовых категориях».