Поветкин: давние спарринги с Руденко не сыграют роли в предстоящем бою

Российский супертяжеловес Александр Поветкин не считает, что его давние спарринги с Андреем Руденко сыграют большую роль в их предстоящем бою, запланированном на 1 июля в Москве. Об этом россиянин сказал на финальной пресс-конференции перед боем.



«Спарринги с Руденко были давно. Большой роли они не сыграют», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.



Также россиянин признался, что хотел бы вновь встретиться на ринге с Бермейном Стиверном: «Есть желание вызвать на бой Стиверна снова. Сейчас у меня все мысли о 1 июля, поэтому не буду бежать вперёд паровоза. Я надеюсь, что состоится ещё целый ряд интересных боёв».