В Мексике застрелили брата Хулио Сезара Чавеса

Брат легендарного боксёра Хулио Сезара Чавеса Рафаэль Чавес был застрелен. Двое мужчин, один из которых был вооружён, ворвались к нему в дом в городе Кульякун, Мексика. Преступники потребовали от Чавеса денег, однако переданная сумма их не удовлетворила. Чавес отказался отдать больше, после чего был застрелен на глазах у семьи, сообщает Boxing Scene.

Прокурор штата Синалоа Хуан Хосе Риос сообщил, что той же ночью в Кульякуне группа из десяти вооружённых преступников похитила неизвестное число людей из ресторана.