Сен-Пьер сразится с победителем боя Вудли — Майя

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер в первом поединке после возвращения сможет сразиться с действующим обладателем титула. Сен-Пьер встретится с победителем титульного боя между Тайроном Вудли и Дэмианом Майей.

«Мы с Жоржем разговаривали пару дней назад в Вегасе. Он сказал, что хочет драться, и мы с этим разберёмся. Мы говорили о Вудли и Майе. У этих двоих скоро бой и потом победитель будет свободен, чтобы встретиться с Жоржем. А он получит шанс вернуть свой титул», — рассказал глава UFC Дэна Уайт MMA Junkie.