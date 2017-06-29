Альварес: у нас с Головкиным будет только один бой

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что не будет проводить реванш с чемпионом мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Они встретятся 16 сентября.

«У нас будет только один бой. Я буду так доминировать, что второй не понадобится. Я иду в средний вес и дерусь с лучшим там. Это то, о чём я всегда и говорил. До боя осталось несколько недель, и я очень рад. Даже несколько одержим. Мы с командой пришли к заключению, что 16 сентября окупятся 14 лет тренировок», — приводит слова Альвареса Los Angeles Times.