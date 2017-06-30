Объединительный бой Кроуфорд — Индонго состоится 19 августа в США

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBA Теренс Кроуфорд (31-0-0, 22 КO) проведёт объединительный бой с обладателем поясов IBF/IBO/WBA намибийцем Джулиусом Индонго (22-0-0, 11 КО) 19 августа. Встреча этих спортсменов будет главным событием вечера профессионального бокса, который промоутерская компания Top Rank организует в Линкольне (штат Небраска, США), сообщает BoxingScene.



Титулы IBF и IBO Индонго отнял у россиянина Эдуарда Трояновского, а пояс WBA — у британца Рикки Бёрнса.