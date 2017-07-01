Пакьяо оказался легче Хорна

В Брисбейне, Австралия, прошло взвешивание перед боем чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 KO) и Джеффа Хорна (16-0-1, 11 KO). Претендент оказался тяжелее чемпиона — его вес составил 147 фунтов против 146 у Пакьяо.

Пакьяо провёл последний бой в ноябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил Джесси Варгаса (27-2, 10 KO). Хорн в прошлый раз выходил на ринг в декабре. Он побывал в нокдауне в третьем раунде боя с Али Фунекой (39-6-3, 31 KO, но одержал досрочную победу в шестом.