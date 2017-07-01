Поветкин — о бое с Руденко: расту на таких соперниках

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу над Андреем Руденко, заявив, что такие бои помогают ему приобрести новый опыт.

«Хочется поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна. Знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту.

Что дальше? Надо спрашивать у моего менеджера. У меня же отличные ощущения, этот бой был нужен, нужно было продышаться 12 раундов. Будем идти дальше, исправлять ошибки, становиться сильнее", — заявил Поветкин сразу после завершения боя.

Одержав победу над Руденко, Александр Поветкин завоевал титулы WBO и WBA Интерконти.