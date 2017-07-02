Мутко: Поветкин справился с давлением и абсолютно заслуженно победил

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко прокомментировал победу Александра Поветкина в бою с Андреем Руденко, заявив, что россиянин сумел одержать победу, невзирая на стресс, который ему пришлось испытать до поединка.

«Я, конечно, смотрел бой Поветкина. Мы привыкли, что Саша всегда выступает ярко, нокауты. Но он вышел из соревновательного ритма. Бой получился непростой. В целом Поветкин абсолютно заслуженно победил, бой беспроблемный.

Долгий перерыв, стресс, давление на человека – всегда очень сложно выступать после этого. Но Поветкин молодец, справился, мы его поздравляем», — приводит слова Мутко Р-Спорт.