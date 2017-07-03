Пакьяо: проблемой были не габариты Хорна, а удары локтями и головой

Филиппинец Мэнни Пакьяо сказал, что для него стали проблемой не габариты Джеффа Хорна, а постоянные безнаказанные нарушения правил по ходу боя.



«Было много всего (ударов головой, захватов шеи и ударов локтями. — Прим. ред.), потому что рефери боя никак не пресекал это. Рефери казался неопытным, и я не знаю, было это преднамеренно или нет (что он не снял ни одного очка с Хорна. — Прим. ред.). Были предупреждения, однако не было снятых очков (за нарушения. — Прим. ред.).



Габариты Хорна не стали проблемой. Вовсе нет. Мне удалось заблокировать его удары. Единственной проблемой были его удары локтями и головой», — цитирует Пакьяо BoxingScene.



Бой Хорна с Пакьяо состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца довольно спорным решением судей.