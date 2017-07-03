Роуч: решение судей в бою Пакьяо — Хорн нужно расследовать

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, считает, что по решению судей в бою филиппинца с Джеффом Хорном нужно провести расследование. Судьи единогласно отдали победу Хорну, что вызвало обильную критику со стороны экспертов.

«Думаю, иногда по решениям людей нужно проводить расследование. По крайней мере в Америке, когда выставляют странный счёт, главный комиссионер в какой-то момент должен спросить: „Почему? За что? Как вы так подсчитали?“

Было много борьбы и масса ударов по затылку, а рефери не обращал на это внимания. Не знаю, как можно позволять такое профессиональном бойцу. Если после каждого размена ударами бойца хватают за голову, кто-то неправ. Это дело WBO, и они должны что-то сделать. Но не думаю, что они станут", — цитирует Роуча Daily Telegraph.