Пакьяо: судья боя с Хорном был некомпетентен

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо раскритиковал работу судей в его титульном бою с австралийцем Джеффом Хорном. Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117-111, 115-113, 115-113.

«Судья был некомпетентен. Такое чувство, что меня подставили. Это было ужасно», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.

Отметим, что вскоре после боя Пакьяо уже высказывался на тему судей и тогда сказал, что принимает и уважает их решение.