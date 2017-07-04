ФБР подала заявку в АИБА на проведение ЧМ-2019 в Сочи

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о поданной в Международную ассоциацию любительского бокса (АИБА) заявке на проведение чемпионата мира в 2019 году в городе Сочи.



«Мы подали заявку на чемпионат мира 2019 года в Сочи и на проведение в России конгресса Международной ассоциации бокса 2018 года», — цитирует Кремлёва ТАСС.



24 и 25 июля в Москве пройдёт исполком АИБА. Чемпионат мира по боксу на территории современной России (тогда СССР) в последний раз проходил в 1989 году.