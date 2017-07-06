WBC подготовил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксёрской суперсерии

Всемирный боксёрский совет (WBC) учредил «бриллиантовые» пояса, которые будут разыграны в турнирах Всемирной боксёрской суперсерии в категориях первого тяжёлого и второго среднего веса.



«Эти турниры подразумевают поединки лучших с лучшими. Лёгких боёв здесь не будет, и любой, кто победит, будет признан одним из самых экстраординарных и элитных боксёров. Поэтому мы с гордостью поставим на кон «бриллиантовые» пояса WBC», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит пресс-служба организации.