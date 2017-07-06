Жена Бойцова: Денис идёт к выздоровлению, пока общаемся жестами

Ольга Бойцова, жена российского боксёра Дениса Бойцова, рассказала о состоянии здоровья мужа. Бойцов впал в кому после травм головы, полученных в метро Берлина в 2015 году.

«Слава богу, у Дениса есть улучшения. Он идёт к своей главной цели – выздоровлению. Он настоящий боец и не сдаётся. Вот что значит характер, а мы с дочкой — его главная мотивация и поддержка. Пока мы общаемся жестами, но я верю, что Денис в скором времени заговорит. Терапевты ведут с Денисом активную работу, и все в один голос говорят, что у Дениса есть огромный потенциал на полное выздоровление», — цитирует Бойцову «Комсомольская правда».