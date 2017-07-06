Майк Перес — восьмой участник Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе

Кубинский боксёр первого тяжёлого веса Майк Перес (22-2-1, 14 КО) стал восьмым участником Всемирной суперсерии бокса, сообщает официальный сайт турнира.

«Я очень рад присоединиться ко Всемирной суперсерии бокса. Это захватывающий турнир и отличная возможность доказать, что я могу быть лучшим в первом тяжёлом весе», — заявил Перес.

Таким образом, состав участников Всемирной суперсерии в первом тяжёлом весе полностью сформирован. В него вошли Марис Бриедис (чемпион WBC), Юниер Дортикос (чемпион WBA Regular), Александр Усик (чемпион WBO), Мурат Гассиев (чемпион IBF), Марко Хук, Дмитрий Кудряшов, Кшиштоф Влодарчик и уже упомянутый Перес. Жеребьёвка турнира пройдёт 8 июля.