Фергюсон — в ответ Гэтжу: ты не на моём уровне, но буду рад бою за титул

Минувшей ночью боец UFC Джастин Гэтж одержал победу над Майклом Джонсоном, после чего вызвал на бой Тони Фергюсона, который уже давно претендует на проведение боя за титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

«Тони, наверное, скажет, что я не заслужил встречи с ним. Но он проиграл Джонсону, а я только что разобрался с ним, так что посмотрим, как он будет выглядеть при таких словах», — заявил Гэтж.

Фергюсон ответил Гэтжу посредством страницы в «Твиттере», дав понять, что согласится на встречу с Джастином, если на кону боя будет стоять титул временного чемпиона.

«Ты бьёшь как девка, ты не на моём уровне. Но если бой будет за пояс временного чемпиона, то я буду рад надрать тебе зад», — написал Фергюсон.