Путин поздравил Лебедева с победой над Флэнаганом

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дениса Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе в бою с австралийцем Марком Флэнаганом, состоявшемся 9 июля в Екатеринбурге. В этом поединке Лебедев одержал победу единогласным решением судей со счётом 120:107 и 119:108 дважды.



Глава государства поздравил российского боксёра с победой в ходе личной встречи утром 10 июля после посещения выставки «Иннопром-2017», сообщает «РИА Новости».



Путин не смог посетить поединок Лебедев — Флэнаган, поэтому использовал окно в своём графике второго дня пребывания в Екатеринбурге, чтобы лично встретиться со спортсменом и поздравить его.