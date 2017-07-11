Марриага: победив Ломаченко, я осуществлю свою мечту

Колумбийский боксёр Мигель Марриага рассказал о своём боевом настрое перед поединком с чемпионом мира WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко, который состоится 5 августа в Лас-Вегасе.



«Ломаченко сильный и храбрый боец. Мы должны будем найти противодействие его сильным сторонам. Я всегда буду уважать Ломаченко, потому что на сегодняшний день он один из лучших боксёров вне зависимости от веса. Я счастлив из-за того, что он дал мне эту возможность, но также считаю, что получил её, потому что являюсь одним из лучших. Но как только услышу сигнал о начале боя, то сделаю свою работу. Победа над ним позволит мне осуществить свою мечту. Избив его, я стану одним из лучших в мире», — цитирует Марриагу BoxingScene.