Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Тайсон Фьюри может 23 сентября сразиться за титул WBA с Фресом Окендо

11 июля 2017, вторник. 14:58. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Тайсон Фьюри вернётся на ринг 23 сентября. Об этом рассказал дядя и тренер британского боксёра Питер Фьюри в ходе недавнего интервью BWTM Sports. По его словам, боксёр уже получил лицензию от британского совета по контролю за боксом (BBBofC).

Если всё пройдёт по плану, то команда Фьюри рассчитывает, что Тайсон будет биться за титул регулярного чемпиона по версии WBA. Этот чемпионский пояс остаётся вакантным. Ранее за него должны были побороться Фрес Окендо и Шеннон Бриггс, однако их встреча была отменена из-за положительного допинг-теста последнего. Теперь WBA может назначить бой за титул между Окендо и Фьюри.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Тайсон Фьюри Шеннон Бриггс WBA
Новости. Бокс/ММА
11 июля 2017, вторник
14:58 Тайсон Фьюри может 23 сентября сразиться за титул WBA с Фресом Окендо
13:42 Арум: победа Хорна не обозначена WBO как явная
13:00 Марриага: победив Ломаченко, я осуществлю свою мечту
11:57 Поветкин планирует провести ещё один бой до конца года
11:51 Мейвезер-младший опроверг слухи о многомиллионных долгах перед налоговой США
11:12 Хаттон: надеюсь, что Макгрегор победит Мейвезера, хотя и не понимаю, как
09:56 Хорн: теперь у меня есть официальное подтверждение победы над Пакьяо
04:24 Лебедев: хотелось бы провести объединительный бой, но это будет проблематично
01:22 Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо
00:59 Арум: если работа в сенате влияет на тренировки Пакьяо, пусть завершит карьеру
00:01 Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе
10 июля 2017, понедельник
22:56 Тренер Нуньес: победа над Шевченко — лучший ответ тем, кто слишком много говорит
21:44 Котто: жду двух последних боёв перед завершением карьеры
20:41 Экс-боец UFC Мусаси подписал контракт с Bellator
19:13 Бивол: Ковалёв был не готов ко второму бою с Уордом и заплатил за это
18:25 Мир: Митрион — невероятно крутой парень, я хотел бы сразиться с Емельяненко
17:55 Лебедев: было бы интересно провести бой с победителем Всемирной серии бокса
17:00 Адонис Стивенсон сразится с Элейдером Альваресом ранней осенью
16:06 В бою с Кудряшовым Дортикос выставит на кон титул WBA
15:14 Бронер сомневается в качестве прежних оппонентов Гарсии
13:51 Лучшие моменты боя Штырков — Исии
13:10 Хук: посмотрим, насколько хорош будет Усик в бою со мной
11:39 Проводников ждёт стоящего предложения, чтобы вернуться на ринг
10:56 Путин поздравил Лебедева с победой над Флэнаганом
10:29 Роуч: Пакьяо нужно уходить либо провести реванш с Хорном и уйти
09:42 Малиньяджи: Макгрегор должен быть сильным и не паниковать в бою с Мейвезером
08:42 Рябинский: Лебедеву не нужен был нокаут в бою с Флэнаганом
00:59 Уиттакер: мне суждено сразиться с Биспингом
9 июля 2017, воскресенье
23:34 Пирог: сложилось впечатление, что у Лебедева не было блеска в глазах
23:30 Лебедев: на такой бой и настраивался
23:13 Денис Лебедев победил Марка Флэнагана
22:49 Енджейчик: не для пиара предлагала сразиться с Шевченко
21:47 Грувз: выбрал Кокса, чтобы начать с лёгкого соперника
21:01 Нуньес отказалась от боя с Шевченко из-за обострения хронического синусита
20:04 Мирзаев: причина поражения Емельяненко — долгосрочный перерыв в карьере
20:03 Бой Лебедев — Флэнаган начнётся в 21:30 мск
19:35 Юбенк намерен побить Абрахама, Гроувза и Дигейла
17:54 Паркер: хотел бы сразиться с Тайсоном Фьюри, он ещё на вершине
16:18 Бронер: Гарсия не пойдёт напролом
15:29 Юбенк-младший нацелен на бои с Грувзом и Дигейлом
14:35 Шевченко: Нуньес хотела сбросить вес в короткие сроки и тут же вернуть его
13:43 Рябинский: Дортикос — хороший вариант для Кудряшова
13:04 Уайт: поезд Сен-Пьера ушёл, он не будет драться с Биспингом
12:47 Гассиев: я уверен в победе над Влодарчиком
11:59 Нуньес: 100 %, что я вернусь
Все новости RSS
Партнерский контент
Готов ли Поветкин к бою за титул чемпиона мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017