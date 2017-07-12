Пакьяо: Роучу плачу не я, а Арум. Мне он тоже не заплатил

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что его тренер Фредди Роуч не получил оплату за бой с Джеффом Хорном не по его вине. По словам филиппинца, ему также пока не оплатили поединок, а ответственность за это несёт промоутер Боб Арум.

«Арум ещё не перечислил мой гонорар. У меня нет проблем с тренером Фредди Роучем. И это не я ему плачу. Платит Боб Арум. Так что если Роуч ещё не получил свой гонорар, то мы в одинаковой ситуации», — приводит слова филиппинца Boxing Scene.