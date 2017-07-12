Менеджер Ортиса: подадим в суд на WBA, если Джошуа будет драться с Кличко

Сторона Луиса Ортиса готова судиться с WBA, если организация позволит Энтони Джошуа провести матч-реванш с Владимиром Кличко до поединка с кубинцем. Ортис является обязательным претендентом на пояс WBA в супертяжёлом весе, которым владеет Джошуа.

«Он может встречаться с кем хочет, но промоутер Хорхе Карменате уверяет, что у него есть письмо с контрактными обязательствами WBA. И если они их нарушат, мы выиграем суд по нарушению акта Мухаммеда Али за умышленный вред карьере боксёра», — приводит слова Хименеса Boxing Scene.