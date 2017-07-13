Ломаченко: трудно заполучить соперников, с которыми хочется сразиться

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко признался, что несколько расстроен тем, что его команде не удалось договориться о матче-реванше с Орландо Салидо. 5 августа в Лос-Анджелесе украинцу предстоит встретиться на ринге с колумбийцем Мигелем Марриагой.



«Трудно получать бои, которые хочется. И я расстроен. Мы хотели сразиться с Салидо, но теперь договорились с Марриагой. Я думаю, что он хороший и жёсткий боец, обладающий большим желанием драться. Он сразу принял предложение провести бой. Это показывает, что у него есть мужество», — цитирует Ломаченко Fightnews.