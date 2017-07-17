Рябинский: Кличко и Джошуа договорились о реванше

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа уже договорился о матче-реванше с экс-чемпионом Владимиром Кличко.

«Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас Вегасе», — написал Рябинский в «твиттере».

30 апреля Джошуа нокаутировал Кличко, нанеся ему второе поражение подряд. По контракту у украинца есть право на немедленный реванш с британским чемпионом.