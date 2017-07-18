Головкин и Сондерс могут определить сильнейшего средневеса мира в декабре

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который ведёт дела чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерса, заявил, что бой британца с обладателем поясов IBO/IBF/WBA/WBC Геннадием Головкиным может состояться в декабре текущего года, сообщает BoxingScene. Однако данный поединок имеет смысл организовать лишь в том случае, если оба боксёра выиграют свои следующие бои.



Головкину предстоит 16 сентября в Лас-Вегасе встретиться на ринге с мексиканским боксёром Саулем Альваресом, а Сондерсу в этот же день предстоит провести защиту титула в бою с Уилли Монро на арене Copper Box в Лондоне.