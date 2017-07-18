Спенс: мы, вероятно, встретимся с Кроуфордом на ринге

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс надеется в будущем встретиться на ринге с Теренсом Кроуфордом, ныне владеющим поясами WBC и WBO в первом полусреднем весе. Американец ожидает, что его соотечественник перейдёт в более тяжёлый вес после того как станет абсолютным чемпионом в 140 фунтах.



«Теренс делает своё дело в первом полусреднем весе. Я вижу развитие событий таким: Теренс становится абсолютным чемпионом мира в 140 фунтах, а затем переходит во второй полусредний вес. Так что это (бой с Кроуфордом), вероятно, произойдёт», — цитирует Спенса BoхingScene.