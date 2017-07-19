Макгрегор тренирует выносливость, занимаясь бегом в воде

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор проводит тренировки на выносливость, занимаясь бегом в бассейне с водой. Видео одной из таких тренировок Макгрегор выложил в соцсети.



Ирландец продолжает подготовку к поединку с чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет проходить по правилам профессионального бокса в весовой категории 154 фунта.

Видеоролик доступен в официальном «Инстаграме» ирландского бойца.