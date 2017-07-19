Альварес: мой стиль превосходит стиль Головкина

Мексиканский боксёр Сауль Альварес считает, что его контратакующий стиль даст преимущество в бою с агрессивным Геннадием Головкиным.

«Я предпочитаю действовать на контратаках, а его стиль — идти вперёд. Так что оба наших стиля приведут к отличному бою. Но мой стиль превосходит его.

Обычно тренировки проходят одинаково для всех, но стратегии различаются, так как отличаются соперники. Стратегия зависит от хода боя. Ведь во время подготовки ты не знаешь, что случится", — цитирует Альвареса Boxing Scene.