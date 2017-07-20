Леснар вернулся в программу допинг-тестов для бойцов MMA

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар снова проходит тесты USADA на запрещённые вещества, предназначенные для бойцов MMA. Это косвенно подтверждает слухи о возможном возвращении ветерана в бои, сообщает Bleacher Report.

В феврале Леснар объявил о завершении карьеры. Ему ещё пять месяцев предстоит отбывать дисквалификацию, наложенную USADA за два положительных допинг-теста, взятых перед боем с Марком Хантом на турнире UFC 200.

За последние шесть лет Леснар провёл лишь один бой в MMA, победив Ханта в июле 2016 года. После проваленного допинг-теста результат поединка был аннулирован.