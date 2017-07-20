Дува: смысла в третьем поединке Ковалёва с Уордом сейчас нет

Американский промоутер Кэти Дува, которая ведёт дела Сергея Ковалёва, не видит смысла в поведении третьего боя между россиянином и американским боксёром Андре Уордом, владеющим титулами чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе.



«Я не верю в то, что сейчас третий бой будет иметь экономический смысл», — цитирует Дуву «Р-Спорт».



Промоутер Ковалёва также отметила, что команда российского боксёра всё ещё не получила ответа по поводу апелляции, направленной в Атлетическую комиссию штата Невада на результат второго боя с Уордом.