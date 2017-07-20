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Дува: смысла в третьем поединке Ковалёва с Уордом сейчас нет

20 июля 2017, четверг. 14:08. Бокс/ММА

Американский промоутер Кэти Дува, которая ведёт дела Сергея Ковалёва, не видит смысла в поведении третьего боя между россиянином и американским боксёром Андре Уордом, владеющим титулами чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе.

«Я не верю в то, что сейчас третий бой будет иметь экономический смысл», — цитирует Дуву «Р-Спорт».

Промоутер Ковалёва также отметила, что команда российского боксёра всё ещё не получила ответа по поводу апелляции, направленной в Атлетическую комиссию штата Невада на результат второго боя с Уордом.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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