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Скоглунд и Смит проведут бой 16 сентября и оспорят титул WBC

20 июля 2017, четверг. 22:32. Бокс/ММА

Первый четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе пройдёт 16 сентября. В нём встретятся два небитых проспекта — Эрик Скоглунд (26-0, 12 КО) и Каллум Смит (22-0, 17 КО), сообщает World Boxing News. Бой пройдёт в Ливерпуле, на его кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.

Британец Смит выразил удовлетворение тем, что первый бой турнира состоится в Ливерпуле, и считает, что это станет для него дополнительным преимуществом.

«Ринг есть ринг, и не так важно, где он. Но, конечно, я счастлив буду биться в Ливерпуле. Здесь мой дом, и именно здесь прошли мои лучшие бои. Мне нравится тут драться, за мной тут стоят зрители, и это будет дополнительным преимуществом. В этом турнире не будет простых боёв. Скоглунд — отличный боец, его рекорд говорит об этом, но думаю, его стиль мне подходит. Тем не менее это будет сложный тест, на бумаге он едва ли не самый опасный соперник. Вероятно, он лучший мой соперник. Мне нужно будет показать максимум», — завершил Смит.

Источник: World Boxing News Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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