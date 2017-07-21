Поединок Деметриус Джонсон — Рэй Борг — главное событие UFC 215

9 сентября в канадском Эдмонтоне пройдёт турнир UFC 215. Сегодня стало известно, что главным его событием станет поединок за титул чемпиона организации в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом, сообщает MMAJunkie.

Соглавным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, который не состоялся в первых числах июля.

Также в рамках шоу UFC 215 состоятся бои между Фрэнсисом Нганну и Жуниором дус Сантусом, Хенри Сехудо и Уилсоном Рейсом.