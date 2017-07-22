Хаттон: Пакьяо мог постареть за один вечер

Британский боксёр Рикки Хаттон считает, что поражение от Джеффа Хорна показало, что Мэнни Пакьяо пора завершить карьеру.

«Думаю, Мэнни мог постареть за один вечер. Так бывает с большинством бойцов. Он нокаутирует соперников, а потом его внезапно побеждают.

Когда тебя побеждает Джефф Хорн… Говорю без неуважения к Хорну, но от Мэнни ждали победы. Так что, пожалуй, у него бывали деньки и получше. Его наследие забетонировано, ему нечего больше доказывать. Никто не любит уходить с поражением, но кому есть до этого дела, когда он столько всего сделал? Не стыдно признавать, что твоё время пришло", — цитирует Хаттона Boxing News.