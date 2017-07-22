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Алоян победил Солано и завоевал титул WBC Silver

22 июля 2017, суббота. 23:09. Бокс/ММА

В Москве завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул WBC Silver во втором наилегчайшем весе между Мишей Алояном (2-0, 0 КО) и Марвином Солано (19-2, 7 КО). Бой прошёл все 12 раундов, а победу в нём единогласным решением судей одержал Алоян — 119-109, 118-110, 117-111. Таким образом он завоевал пояс WBC Silver уже во втором бою на профессиональном ринге.

В андеркарде поединка Алояна состоялось ещё несколько интересных встреч. Так Станислав Каштанов одолел единогласным решением судей Сергея Хомицкого. А Фёдор Чудинов, проводивший первый бой после поражения от Джорджа Грувза, за два раунда справился с аргентинцем Хонатаном Борбадильо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Миша Алоян Фёдор Чудинов
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