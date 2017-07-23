Алоян: пока не хватает профессионального опыта

Российский боксёр Миша Алоян, завоевавший вчера пояс WBC Silver в первом легчайшем весе, прокомментировал победу над Марвином Солано.

«Верил в себя, команда тоже в меня верила. Хотя, конечно, понимали, что тяжело сразу выходить так, можно упасть на настил. Конечно, я показываю пока что не лучший бокс, не хватает профессионального опыта, но у нас созданы все условия для подготовки. Больше психологически было тяжело отстоять 12 раундов, чем физически, я боксировал с запасом», — приводит слова Алояна ТАСС.