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Тренер Алояна: через несколько боёв Миша будет готов к чемпионскому поединку

24 июля 2017, понедельник. 15:03. Бокс/ММА

Российский боксёр Миша Алоян будет готов побороться за титул чемпиона мира через несколько поединков, считает его наставник Эдуард Кравцов

«Ему ещё необходимо провести несколько боёв, чтобы привыкнуть. Он не уступает в мастерстве тому же Роману Гонсалесу, но необходимо адаптироваться», — сказал Кравцов, слова которого приводит ТАСС.

22 июля в Москве Алоян победил Марвина Солано в бою за титул WBC Silver в первом легчайшем весе. По итогам 12 раундов судьи выставили счёт 119-109, 118-110 и 117-111 в пользу россиянина.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Миша Алоян
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