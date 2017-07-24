56% читателей считают, что Поветкин готов к титульному бою

24 июля «Чемпионат» подводит итоги очередного опроса. На этот раз респондентам предлагалось ответить на вопрос «Готов ли Поветкин к бою за титул чемпиона мира?». В итоге большинство опрошенных ответили на него положительно.

Вариант «Да, уже давно» выбрали 56% читателей. Всего в опросе приняли участие 3063 человека.

Последний бой Поветкин провёл против Андрея Руденко, которого победил единогласным решением судей. Эта победа вернула россиянина в рейтинги WBA и WBO.

Подробнее ознакомиться с итогами опроса можно на "Чемпионате".