Тренер Гарсии: подходящее время для боя с Ломаченко — конец года

Роберт Гарсия, брат и тренер чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсии, заявил, что возможный бой его брата с Василием Ломаченко может пройти в конце года.

«Майки говорил мне, чего он хочет, и я вижу тот же путь. Ломаченко сказал, что готов подняться в весе, но он будет драться через неделю после следующего боя Майки. Так что подходящим временем для организации их боя станет конец года. Также мы рассматриваем вариант с объединительным боем с Линаресом. Если и Василий, и Хорхе будут недоступны, то, возможно, мы задержимся в первом полусреднем весе или даже в полусреднем», — приводит слова Гарсии BoxingScene.