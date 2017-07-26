Ломаченко: я бы хотел преподать Салидо урок в своём университете

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко сказал, что по-прежнему хочет матча-реванша с Орландо Салидо, однако не всё в этом вопросе зависит от него.



«Люди спрашивают меня о реванше с Орландо Салидо. Отвечаю. Я дерусь под покровительством Top Rank и будут сражаться с теми, кого они выставят против меня. Но я хотел бы однажды поприветствовать Салидо в университете Ломаченко.



Когда я рос, моей мечтой и целью было завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Я сделал это дважды. И оба раза это были моменты, в которые я испытывал максимум гордости в своей любительской карьере. Теперь моя цель на профи-ринге — стать лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории», — цитирует Ломаченко BoxingScene.



4 августа в Лос-Анджелесе Ломаченко предстоит провести защиту титула в бою с Мигелем Марриагой.