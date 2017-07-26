USADA: будем жёстко тестировать Макгрегора и Мейвезера

Антидопинговая организация USADA сообщила, что Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер-младший подвергнутся обильным допинг-тестам перед их боем 26 августа.

«Мистер Макгрегор стал объектом и антидопинговой программы UFC и программы против допинга, согласованной для боя Макгрегор — Мейвезер.

Нет ограничения по максимальному числу тестов, которые мы можем провести. Мы будем жёстко тестировать их перед и во время боя, чтобы добиться максимального отслеживания. История тестов каждого из них будет отражена на сайте USADA", — цитирует представителя организации MMA Fighting.