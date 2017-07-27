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Макгрегор: Мейвезер сможет получить реванш в октагоне

27 июля 2017, четверг. 00:58. Бокс/ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что согласится дать реванш 12-кратному чемпиону мира по бокса Флойду Мейвезеру-младшему только по правилам смешанных единоборств.

«Я жду 26 августа потому, что весь мир будет шокирован. Он напуган. Если когда он проснётся после нокаута, ему захочется реванша, он сможет получить его в октагоне», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Макгрегор и Мейвезер сразятся по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

За всеми событиями боя Макгрегор — Мейвезер можно следить в трансляции «Чемпионата».

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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